Игуодала пропустит игру с «Ютой» из-за травмы колена

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала, который из-за болей в левом колене был вынужден покинуть площадку в третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс» и не смог продолжить игру, пропустит встречу с «Ютой Джаз», сообщает The San Francisco Chronicle. Игрок, напомним, получил повреждение, приземлившись на паркет после прохода.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата баскетболист набирает по 6 очков, совершает по 3,9 подбора и отдаёт по 3,3 передачи за 25 минут в среднем за игру.