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Игуодала пропустит игру с «Ютой» из-за травмы колена
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Игуодала пропустит игру с «Ютой» из-за травмы колена 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала, который из-за болей в левом колене был вынужден покинуть площадку в третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс» и не смог продолжить игру, пропустит встречу с «Ютой Джаз», сообщает The San Francisco Chronicle. Игрок, напомним, получил повреждение, приземлившись на паркет после прохода.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата баскетболист набирает по 6 очков, совершает по 3,9 подбора и отдаёт по 3,3 передачи за 25 минут в среднем за игру.
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