Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев предложил вариант для ставки на матч регулярного чемпионата НБА, в котором встретятся «Индиана Пэйсерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Ставка: победа «Уорриорз» с форой «-2,5» с коэффициентом 2.00. «Звёзды „Уорриорз“ постепенно залечивают свои болячки, уже три из четырёх ключевых исполнителей в строю. „Пэйсерс“ неожиданно для многих забрались в кубковую восьмёрку Востока, но вряд ли смогут добиться преимущества домашней площадки в первом раунде плей-офф. Команды уже встречались в текущем сезоне в Окленде, и „Индиана“ смогла одолеть действующих чемпионов, но загвоздка заключается в том, что „Голден Стэйт“ вышел на паркет без главных действующих сил и даже так смог продержаться до заключительной 12-минутки. На этот раз против Оладипо выйдут не Маккоу с Янгом, а Клэй Томпсон, обороняющийся на элитном уровне, а также являющийся великолепным снайпером. Толкаться с однофамильцем Ника Таддеусом будет уже не юный Джордан Белл, а агрессивный и отважный Грин (хоть участие Дрэймонда и под вопросом, но надеемся на лучшее). А самая проблемная для „Пэйсерс“ позиция в обороне (разумеется, речь о Богдановиче) ближайшей ночью попадёт под каток имени Дюранта. „Уорриорз“ останется лишь качественно двигать мяч и находить свободных игроков на дуге.
»Пэйсерс» могут получить некоторое преимущество во время нахождения на площадке резервистов, однако и здесь действующим чемпионам есть чем ответить. Скамейка Керра также находится не в оптимальном состоянии, однако запас прочности остаётся, да и Дэвид Уэст явно выйдет с особым настроем», — отметил Прокофьев. Старт встречи — 6 апреля в 2:00 мск.