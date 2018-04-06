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«Индиана» разгромила «Голден Стэйт» благодаря 28 очкам Богдановича
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«Индиана» разгромила «Голден Стэйт» благодаря 28 очкам Богдановича 

Чемпионат.com 39 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Завершился очередной матч очередного игрового дня в регулярном чемпионате НБА. «Индиана Пэйсерс» на домашней площадке принимал «Голден Стэйт Уорриорз» и одержал разгромную победу со счётом 126:106 (27:26, 35:25, 35:26, 29:29).
Самым результативным игроком матча стал форвард «Пэйсерс» Боян Богданович, набравший 28 очков. Виктор Оладипо отметился 21 очком, 6 подборами, 7 передачами и 3 перехватами.
Лучшим игроком в составе «Голден Стэйт» стал Кевин Дюрант, набравший 27 очков, 7 передач и 3 перехвата.
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