«Индиана» разгромила «Голден Стэйт» благодаря 28 очкам Богдановича

Завершился очередной матч очередного игрового дня в регулярном чемпионате НБА. «Индиана Пэйсерс» на домашней площадке принимал «Голден Стэйт Уорриорз» и одержал разгромную победу со счётом 126:106 (27:26, 35:25, 35:26, 29:29).

Самым результативным игроком матча стал форвард «Пэйсерс» Боян Богданович, набравший 28 очков. Виктор Оладипо отметился 21 очком, 6 подборами, 7 передачами и 3 перехватами.