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Керр рассчитывает, что Игуодала поможет «Голден Стэйт» в первом матче плей-офф
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Керр рассчитывает, что Игуодала поможет «Голден Стэйт» в первом матче плей-офф 

Чемпионат.com 13 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Наставник «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассчитывает, что лёгкий форвард Андре Игуодала поможет команде в первом матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, информирует Clutch Points. 34-летний баскетболист повредил левое колено в ходе матча с «Милуоки Бакс», он пропустит заключительный поединок регулярного чемпионата против «Юты Джаз». В этом сезоне Игуодала набирает по 6 очков, совершает по 3,9 подбора и отдаёт по 3,3 передачи за 25 минут в среднем за игру.
«Голден Стэйт» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Его соперник по первому раунду плей-офф пока неизвестен.
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