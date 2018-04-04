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«Милуоки» победил «Бостон», «Оклахома» уступила «Голден Стэйт»
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«Милуоки» победил «Бостон», «Оклахома» уступила «Голден Стэйт» 

Чемпионат.com 32 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Завершились очередные матчи игрового дня в регулярном чемпионате НБА.
«Милуоки Бакс» на домашнем паркете принимал «Бостон Селтикс» и победил со счётом 106:102 (26:31, 32:25, 21:15, 27:31).
Самым результативным игроком матча стал форвард «оленей» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 11 подборов.
«Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке уступил «Голден Стэйт Уорриорз» — 107:111 (27:24, 20:33, 34:27, 26:27).
Разыгрывающий «Тандер» Расселл Уэстбрук оформил дабл-дабл из 44 очков и 16 подборов.
Форвард «воинов» Кевин Дюрант оформил дабл-дабл из 34 очков и 10 подборов.
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