«Милуоки» победил «Бостон», «Оклахома» уступила «Голден Стэйт»

Завершились очередные матчи игрового дня в регулярном чемпионате НБА.

«Милуоки Бакс» на домашнем паркете принимал «Бостон Селтикс» и победил со счётом 106:102 (26:31, 32:25, 21:15, 27:31).

Самым результативным игроком матча стал форвард «оленей» Яннис Адетокунбо , оформивший дабл-дабл из 29 очков и 11 подборов.

«Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке уступил «Голден Стэйт Уорриорз» — 107:111 (27:24, 20:33, 34:27, 26:27).