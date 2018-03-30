«Сан-Антонио» победил «Оклахому», «Голден Стэйт» проиграл «Милуоки»

Баскетболисты «Сан-Антонио» нанесли поражение «Оклахоме-Сити» в матче регулярного чемпионата НБА — 103:99 (24:29, 35:27, 18:25, 26:18).

«Сан-Антонио» прервал свою двухматчевую серию поражений и занимает пятое место в таблице Западной конференции (44 победы, 32 поражения), «Оклахома-Сити» — четвертая (44-32).

«Голден Стэйт» на своей площадке проиграл «Индиане» — 107:116 (27:29, 22:29, 23:34, 35:24).

У «Уорриорз» лучшим стал Куинн Кук, в активе которого 30 очков. Кевин Дюрант , вернувшийся на паркет после травмы, отметился 10 очками.

«Голден Стэйт» уступил в четвертый раз в последних пяти встречах, но остался вторым в таблице Западной конференции (54-21). «Милуоки» — восьмой на «Востоке» (40-35).

Другие результаты:

«Детройт» — «Вашингтон» — 103:92 (23:24, 26:25, 32:17, 22:26) «Майами» — «Чикаго» — 103:92 (29:21, 22:25, 27:22, 25:24) «Сакраменто» — «Индиана» — 103:106 (28:28, 28:33, 23:18, 24:27)