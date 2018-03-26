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«Юта» победила «Голден Стэйт», Гобер оформил дабл-дабл
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«Юта» победила «Голден Стэйт», Гобер оформил дабл-дабл 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
В матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» оказался сильнее «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча состоялась в Окленде в «Оракл-Арене» и завершилась победой гостей — 110:91 (18:22, 35:25, 36:18, 21:26).
Лучшим игроком стал центровой «Юты» Руди Гобер, заработавший дабл-дабл из 17 очков и 15 подборов. Защитник Донован Митчелл набрал 21 очко. Джо Инглс и Джо Краудер оформили по 14 очков. В составе «Уорриорз» самым результативным стал разыгрывающий Куин Кук, нравший 17 очков. Андрей Игуодала покинул паркет с 12 очками.
Отметим, что «Голден Стэйт Уорриорз» провёл матч без своих лидеров — Кевина Дюранта, Стивена Карри, Клэя Томпсона и Дрэймонда Грина.
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