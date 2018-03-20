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Евгений Пашутин: «Когда отдаешь сопернику 18 подборов на своем щите, сложно рассчитывать на победу»
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Евгений Пашутин: «Когда отдаешь сопернику 18 подборов на своем щите, сложно рассчитывать на победу» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Главный тренер "Автодора" Евгений Пашутин считает, что его команда уступила «Калеву» (89:95) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ из-за плохой игры под своим щитом. Кроме того, по мнению тренера, команда соперников сумела поймать кураж.
— «Калев» сегодня забрал больше подборов и набрал 22 очка благодаря «второму шансу», — цитирует официальный сайт ВТБ Пауштина. — Мы начали хорошо, но вторая четверть получилась провальной. Соперник поймал кураж, снайперы Арбет и Дорбек стали попадать из-за дуги. Ко всему прочему, когда ты отдаешь сопернику 18 подборов на своем щите, то сложно рассчитывать на победу.
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