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Дабл-дабл Гриффина помог «Детройту» разгромить «Финикс» в матче НБА
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Дабл-дабл Гриффина помог «Детройту» разгромить «Финикс» в матче НБА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Twitter NBA
«Детройт Пистонс» нанес разгромное поражение «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Финиксе, завершилась со счетом 115:88 в пользу гостей. В составе победителей дабл-дабл оформил Блэйк Гриффин, набравший 26 очков и сделавший десять передач.
Для «Санз» это девятое поражение подряд в регулярном чемпионате.
НБА. Регулярный чемпионат "Финикс Санз" (США, Финикс) — «Детройт Пистонс» (США, Детройт) — 88:115 (19:19, 19:25, 26:36, 24:35)
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