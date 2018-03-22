«Хьюстон Рокетс» — «Детройт Пистонс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев предложил вариант для ставки на матч регулярного чемпионата НБА, в котором встретятся «Хьюстон Рокетс» и «Детройт Пистонс».

Ставка: индивидуальный тотал Блэйка Гриффина большие 23 очков с коэффициентом 1.9 ««Рокетс», одолев на выезде «Трэйл Блэйзерс», уже выглядят недосягаемыми для оппонентов и могут позволить себе слегка расслабиться, особенно при выполнении оборонительных функций. Драммонд и компания разобрались в гостях с аутсайдерами «Санз» и «Кингз», а теперь готовятся рубиться с лидером Запада. В двух последних встречах Блэйк набрал по 26 очков, оба раза был близок к трипл-даблу, и вероятность продолжения блестящих показателей достаточно высока. Понятно, что «Финикс» и «Сакраменто» несопоставимы с «Хьюстоном», но здесь важен и сам настрой мощного форварда «Пистонс». После серии обменов стала очевидна напряжённость между Полом и Гриффином, а Блэйк, как эмоциональный спортсмен, пытается доказать собственный статус и значимость.

В этом регулярном чемпионате, выступая за «Клипперс», разозлённый форвард отгрузил «Рокетс» 29 очков и действовал с сумасшедшим желанием. Первое место «Хьюстона» послужит только дополнительной мотивацией для демонстрации собственных возможностей. Наличие Капелы скажется на действиях Драммонда, ведь Андре придётся противостоять одному из лучших классических центровых в лиге. В таком случае Гриффину придётся тащить всю атаку на себе, но дело и в оппонентах. В распоряжении Д’Антони нет исполнителя, способного остановить 32 номера «Пистос». Такер, Ариза и Мба-а-Муте значительно уступают в габаритах и массе, а Андерсон — медленный и просто слабый защитник. Букмекеры выставили планку в 23 результативных балла, и Блэйк в данных условиях способен пробить тотал с запасом.», — отметил Прокофьев.

Старт встречи — 23 марта в 3:00 мск.