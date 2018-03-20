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«Майами» установил рекорд клуба по количеству очков, набранных в одной игре
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«Майами» установил рекорд клуба по количеству очков, набранных в одной игре 

Чемпионат.com 5 часов назад
«Майами Хит» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» установил новый рекорд клуба по количеству очков, набранных в одной игре.
Встреча завершилась победой «Майами» во втором овертайме со счётом 149:141. Стоит отметить, что в нынешнем сезоне клуб из штата Флорида набирает в среднем по 103,1 очка за игру и занимает по этому показателю 24-е место в НБА.
Самым результативным игроком «Хит» является разыгрывающий Горан Драгич, который набирает по 17,7 очка в среднем за матч. В тройку лидеров также входят защитник Дион Уэйтерс (14,3) и центровой Хассан Уайтсайд (14,3).
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