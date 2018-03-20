«Майами» установил рекорд клуба по количеству очков, набранных в одной игре

«Майами Хит» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» установил новый рекорд клуба по количеству очков, набранных в одной игре.

Встреча завершилась победой «Майами» во втором овертайме со счётом 149:141. Стоит отметить, что в нынешнем сезоне клуб из штата Флорида набирает в среднем по 103,1 очка за игру и занимает по этому показателю 24-е место в НБА.