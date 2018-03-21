Баскетболисты «Химок» вышли в плей-офф Евролиги

Российский клуб "Химки" обыграл турецкий "Анадолу Эфес" со счетом 85:73 в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Самым результативным игроком матча стал центровой Брайант Данстон, набравший 19 очков. В составе "Химок" больше всего очков набрал центровой Малкольм Томас (17).
"Химки" занимают пятое место, одержав 16-ю победу. "Анадолу Эфес" идет последним с шестью победами.
В следующем матче 23 марта "Химки" примут московский ЦСКА, "Анадолу Эфес" сыграет в гостях с греческим "Олимпиакосом".