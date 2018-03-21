Ещё
Эксперты: «Химки» на выезде выиграют у «Анадолу Эфеса» в баскетбольной Евролиге
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперты: «Химки» на выезде выиграют у «Анадолу Эфеса» в баскетбольной Евролиге 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
21 марта состоится матч 27-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между «Анадолу Эфесом» и «Химками». Начало — в 20:45 мск.
Букмекеры не сомневаются в успехе «Химок» и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 1.50. Шансы турецкого клуба оценены в 2.80, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 18.50.
Ставку на победу «Анадолу Эфеса» с учётом ОТ можно сделать за 2.75, а на победу «Химок» — за 1.45.
Коэффициент на ТБ 161,5 очка — 1.75, а на ТМ 161,5 очка — 2.05.
Чемпионат.com: последние новости
Эксперты: «Локо-Кубань» разгромит «Реджо-Эмилию» в 1-й игре полуфинала Еврокубка Винс Картер стал 22-м в списке самых результативных игроков в истории НБА Энтони вышел на 19-е место среди самых результативных игроков в истории НБА
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитовой отказали в новых рекордах53
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой87
Журова отреагировала на бойкот ЧМ-20185
Названы самые высокооплачиваемые футболисты России20
WADA назвало два последних условия для России20
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение