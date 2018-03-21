Эксперты: «Химки» на выезде выиграют у «Анадолу Эфеса» в баскетбольной Евролиге

21 марта состоится матч 27-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между «Анадолу Эфесом» и «Химками». Начало — в 20:45 мск.

Букмекеры не сомневаются в успехе «Химок» и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 1.50. Шансы турецкого клуба оценены в 2.80, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 18.50.

Ставку на победу «Анадолу Эфеса» с учётом ОТ можно сделать за 2.75, а на победу «Химок» — за 1.45.

Коэффициент на ТБ 161,5 очка — 1.75, а на ТМ 161,5 очка — 2.05.