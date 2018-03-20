Ещё
Георгиос Барцокас: «Анадолу Эфес», как и «Милан», будет играть без давления
Далее:
Читайте также:
Ещё

Георгиос Барцокас: «Анадолу Эфес», как и «Милан», будет играть без давления 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«Локомотив-Кубань» дома обыграл «Реджо-Эмилию»
«Прежде всего мы должны придерживаться избранной тактики и рассматривать один матч за раз. Сейчас Евролига показывает, что команды, которые потеряли шансы на попадание в плей-офф, как «Милан» против нас, или как «Барселона» в гостях против «Олимпиакоса», могут быть примерами того, как играть с мотивацией, потому что Евролига — соревнование топ уровня, где каждый хочет проявить себя с лучшей стороны. В то же время эти команды играют без давления. Нас ждет сложный матч. У нас осталось четыре матча в «регулярке», и каждый сродни финалу для нас. Мы должны биться в каждой игре, и именно это главное, ничто другое. На данный момент у нас неплохое число побед в Евролиге, однако эти цифры не гарантируют нам места в плей-офф. Мы должны побеждать снова и снова», — приводит официальный сайт «Химок» слова Барцокаса.
Матч «Анадолу Эфес» — «Химки» пройдет в среду, 21 марта, в Стамбуле (Турция) на арене «Синан Эрдем Дом». Начало матча — в 20:45 по московскому времени.
Советский спорт: последние новости
«Локомотив-Кубань» дома обыграл «Реджо-Эмилию» 34 очка Хардена помогли «Хьюстону» обыграть на выезде «Миннесоту» «Маккаби» – «Химки». Начало текстовой трансляции в 22:05 (мск)
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018336
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972154
Стал известен размер премий для призеров Паралимпиады4
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру3
Желавшим бойкота РФ биатлонистам придумали наказание3
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение