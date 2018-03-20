Георгиос Барцокас: «Анадолу Эфес», как и «Милан», будет играть без давления

«Локомотив-Кубань» дома обыграл «Реджо-Эмилию» «Прежде всего мы должны придерживаться избранной тактики и рассматривать один матч за раз. Сейчас Евролига показывает, что команды, которые потеряли шансы на попадание в плей-офф, как «Милан» против нас, или как «Барселона» в гостях против «Олимпиакоса», могут быть примерами того, как играть с мотивацией, потому что Евролига — соревнование топ уровня, где каждый хочет проявить себя с лучшей стороны. В то же время эти команды играют без давления. Нас ждет сложный матч. У нас осталось четыре матча в «регулярке», и каждый сродни финалу для нас. Мы должны биться в каждой игре, и именно это главное, ничто другое. На данный момент у нас неплохое число побед в Евролиге, однако эти цифры не гарантируют нам места в плей-офф. Мы должны побеждать снова и снова», — приводит официальный сайт «Химок» слова Барцокаса Матч «Анадолу Эфес» — «Химки» пройдет в среду, 21 марта, в Стамбуле (Турция) на арене «Синан Эрдем Дом». Начало матча — в 20:45 по московскому времени.