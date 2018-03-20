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Сергей Моня: «Мы должны серьезно отнестись к игре с „Анадолу Эфес“ и победить любой ценой»
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Сергей Моня: «Мы должны серьезно отнестись к игре с „Анадолу Эфес“ и победить любой ценой» 

Спорт-Экспресс 31 минуту назад
Фото: Чемпионат.com
Капитан «Химок» Сергей Моня считает, что «Анадолу Эфес» занимает не свое место в Евролиге. По словам форварда, игроков подмосковной команды ждет сложный матч, учитывая фактор чужой площадки.
— Нам нужна эта победа, и не имеет значения, что «Эфес» идет на последнем месте. По уровню игроков эта команда точно располагается не на своей позиции, — приводит пресс-служба «Химок» слова Мони. — Недавно они подписали Сонни Уимза, известного по выступлению за ЦСКА, это очень хороший форвард. Думаю, будет очень трудный матч, особенно учитывая фактор чужой площадки. Мы должны серьезно отнестись к этой игре и победить любой ценой, потому что после «Эфеса» нас ждут очень сильные соперники — ЦСКА, «Фенербахче» и «Барселона» в гостях. Сейчас нам нужна эта победа как никогда.
Встреча пройдет в Стамбуле завтра, 21 марта, начало — в 20.45 по московскому времени. «Химки» занимают шестое место в Евролиге, «Эфес» — последнее 16-е.
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