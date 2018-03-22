Евролига. 23 марта. ЦСКА сыграет с «Химками»

Что нужно знать перед российским дерби в Евролиге.

ЦСКА уже точно не сдвинется с первой строчки регулярного чемпионата Евролиги, «Химки» гарантировали себе участие в плей-офф. Теперь принципиальные соперники встретятся друг с другом. Ни у одной из команд потеря очков не входит в планы, но для одной из сторон это ещё и существенно осложнит дальнейшую жизнь. Рассказываем, с каким багажом ЦСКА и «Химки» подходят к очному противостоянию.

«Химки» ещё могут иметь преимущество домашней площадки в плей-офф Никто не хочет играть с ЦСКА матчи на вылет. Особенно «Химки». Чтобы этого не произошло и у России хотя бы в теории могло быть две команды в «Финале четырёх», химчанам кровь из носу нужно забираться в турнирной таблице как можно выше. Прямо сейчас у команды Георгиоса Барцокаса есть шансы на четвёртое место по итогам регулярного чемпионата, но, чтобы взлететь так высоко и даже иметь преимущество домашней площадки в четвертьфинале, жёлто-синим нужно забыть о поражениях. Сделать это крайне сложно, ведь ближайшие соперники — ЦСКА и «Фенербахче». Но с фаворитами Алексей Швед и компания будут играть на домашней площадке. Кстати, о российском защитнике:

ЦСКА умеет держать Шведа

И ещё как умеет. Матч первого круга в Москве вообще был худшим для Алексея Шведа в этом сезоне Евролиги — 16 очков, но при этом 0/6 из-за дуги, 6/13 со средней дистанции и три потери. Показатель эффективности — 3 балла — в два раза ниже второй худшей игры защитника. ЦСКА же испортил Шведу статистику трёхочковых: дело в том, что Швед попал по трёхе в 31 из 32 последних матчей в Евролиге, и тот единственный матч, когда он это не сделал, был встречей с ЦСКА.

Поэтому управу на лидера всего турнира по результативности «армейцы» умеют находить и регулярно её находят. При этом очки Алексея могут «Химкам» очень понадобиться, ведь ЦСКА обладает с большим отрывом лучшим нападением Евролиги.

Красно-синие лучше всех атакуют

Команда Димитриса Итудиса идёт на первом месте по средней результативности с показателем в 90 очков за матч. Это почти на пять очков больше средней результативности идущего вторым «Реала» и почти на 12 — «Химок». Жёлто-синие лишь на 11-м месте по этому показателю.

Чуть меньше разница между командами заметна в защите: ЦСКА много пропускает — 82,67 очка за матч и уступает в качестве обороны всей остальной большой троице из «Реала», «Олимпиакоса» и «Фенербахче». «Химки» с показателем 89,07 пропущенных на седьмой строчке, и это не так плохо. Более того, за «Химки» здесь может сыграть домашняя площадка — на ней подмосковная команда пропускает на 15 (!) очков меньше и входит в тройку лучших команд сезона, уступая лишь «Оли» и «Фенеру».

Непонятно, в каких составах команды подойдут к этой игре

Так как ЦСКА уже окончательно застолбил за собой первое место по итогам «регулярки», красно-синие вполне могут дать отдохнуть своим лидерам — неделя игр бэк-ту-бэк физически сложная, и игрокам совершенно незачем накапливать усталость перед решающей фазой сезона в ситуации, когда турнирное положение от результатов больше не зависит. Итудису после победы над «Олимпиакосом» задали вопрос, не хочет ли он поберечь лидеров в оставшихся трёх матчах. Грек ушёл от ответа, сказав, что обязательно посоветуется с медицинским штабом и примет окончательное решение ближе к игре. Есть подозрение, что ЦСКА действительно может дать передышку одному-двум лидерам, но принципиальный характер встречи может повлиять на итоговое решение тренерского штаба «армейцев».

Так что какие-то хотя бы более-менее приближенные к реальности прогнозы можно будет делать после объявления заявок.

«Химки» устают играть два раза в неделю

Команда Барцокаса проиграла три матча из четырёх, когда была вынуждена проводить две встречи Евролиги за неделю. Причём один из этих раз проиграла именно ЦСКА и именно после встречи с «Эфесом». ЦСКА из всех бэк-ту-бэк матчей в этом сезоне проиграл только один — дома с «Фенербахче» в овертайме. Ну, вы помните.

И за это «армейцы» туркам уже отомстили. Смогут ли «Химки» отомстить ЦСКА за поражение в первом круге, скоро узнаем. Но вот занимательная статистика: команды встречались в Евролиге трижды, и каждый раз победа оставалась за хозяевами паркета.