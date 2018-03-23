Итудис: у ЦСКА нет предпочтений относительно соперников в плей-офф

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы своей команды над «Химками» (90:73) в матче 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Прежде всего хочу поздравить команду с очередной победой в Евролиге. Мы, как и обещали, серьёзно подошли к матчу, даже невзирая на то, что обеспечили первое место в регулярном чемпионате. При всё уважении к соперникам мы доминировали большую часть матча, и лишь в третьей четверти столкнулись с проблемами. Но следует отметить, что у «Химок» сегодня не смогли сыграть два ключевых игрока.