Итудис: у ЦСКА нет предпочтений относительно соперников в плей-офф 

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы своей команды над «Химками» (90:73) в матче 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
«Прежде всего хочу поздравить команду с очередной победой в Евролиге. Мы, как и обещали, серьёзно подошли к матчу, даже невзирая на то, что обеспечили первое место в регулярном чемпионате. При всё уважении к соперникам мы доминировали большую часть матча, и лишь в третьей четверти столкнулись с проблемами. Но следует отметить, что у «Химок» сегодня не смогли сыграть два ключевых игрока.
Проблемой для нас в ходе матча стали потери, мы компенсировали это хорошей энергией при игре на щитах. «Химки» хорошая команда с сильной атакой, но сегодня нам удалось сдержать их нападение, при этом сами мы набрали наши средние 90 очков. Теперь у нас осталось ещё две важные игры в регулярном чемпионате. Соперники по плей-офф? У нас нет каких-то предпочтений в этом плане. Мы не выбираем противников", — передаёт слова Итудиса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.