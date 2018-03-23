ЦСКА обыграл «Химки» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги

В матче 28-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги российский ЦСКА на выезде обыграл соотечественников из «Химок» со счётом 90:73. Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал французский защитник Нандо де Коло, набравший 17 очков. У проигравших 20 баллами отметился его российский коллега по амплуа Алексей Швед

Этот успех позволил «армейцам», одержавшим 23 победы в 28 поединках Евролиги, закрепиться на первой строчке турнирной таблицы регулярного чемпионата. Команда Димитриса Итудиса уже гарантировала себе первый номер посева в плей-офф.

В свою очередь, «Химки» с балансом 16-12 идут шестыми.

Ранее сообщалось, что ЦСКА досрочно выиграл регулярный чемпионат Евролиги.