ЦСКА — «Йокерит»: прогноз «Чемпионата» на пятый матч серии Кубка Гагарина

Автор «Чемпионата» Владислав Уткин предложил вариант для ставки на пятый матч полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции ЦСКА — «Йокерит». Счёт в серии — 3-1 в пользу «армейцев».

Ставки: победа ЦСКА в основное время за 1.61, ТМ 4,5 шайб за 1.53.

«Итоги двух матчей между этими командами в Хельсинки можно выразить следующей фразой: «Йокерит» играл с «армейцами» на равных и имел шансы на то, чтобы сравнять счёт в серии, но ЦСКА как более опытный кубковый боец взял четвёртую игру. И теперь красно-синие вернулись домой на пятый матч, в котором постараются окончательно добить своего оппонента. Но обыграть финскую команду сейчас будет сложнее, чем в первых встречах этого противостояния. «Йокерит» ощутимо прибавил, в последних играх команда Юкки Ялонена временами навязывала ЦСКА свою волю.

И всё-таки верх в сегодняшней игре одержат хозяева. Как показал четвёртый матч, у них лучше развит «инстинкт убийцы». ЦСКА умеет наказывать за ошибки, особенно хорошо он показал это в моменте со вторым голом, когда Андронов на пару с Ничушкиным воспользовались тем, что Рямё на время потерял шайбу из виду, и забросили победную шайбу.

Вряд ли команды полезут друг на друга с шашками наголо, так как все прекрасно осознают важность матча и цену возможной ошибки. Град голов ожидать не приходится, скорее всего, мы увидим игру с оглядкой на оборону. Предположим, что подопечные Игоря Никитина выиграют и пройдут в следующий раунд. Но победа дастся им очень нелегко, потому что для «Йокерита» наступил час икс, и «шуты» выложатся на полную катушку, чтобы затянуть серию хотя бы на ещё одну встречу», — отметил Уткин.

Старт встречи — 22 марта в 19:30 мск.