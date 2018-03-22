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ЦСКА — «Йокерит»: прогноз «Чемпионата» на пятый матч серии Кубка Гагарина
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ЦСКА — «Йокерит»: прогноз «Чемпионата» на пятый матч серии Кубка Гагарина 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Автор «Чемпионата» Владислав Уткин предложил вариант для ставки на пятый матч полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции ЦСКА — «Йокерит». Счёт в серии — 3-1 в пользу «армейцев».
Ставки: победа ЦСКА в основное время за 1.61, ТМ 4,5 шайб за 1.53.
«Итоги двух матчей между этими командами в Хельсинки можно выразить следующей фразой: «Йокерит» играл с «армейцами» на равных и имел шансы на то, чтобы сравнять счёт в серии, но ЦСКА как более опытный кубковый боец взял четвёртую игру. И теперь красно-синие вернулись домой на пятый матч, в котором постараются окончательно добить своего оппонента. Но обыграть финскую команду сейчас будет сложнее, чем в первых встречах этого противостояния. «Йокерит» ощутимо прибавил, в последних играх команда Юкки Ялонена временами навязывала ЦСКА свою волю.
И всё-таки верх в сегодняшней игре одержат хозяева. Как показал четвёртый матч, у них лучше развит «инстинкт убийцы». ЦСКА умеет наказывать за ошибки, особенно хорошо он показал это в моменте со вторым голом, когда Андронов на пару с Ничушкиным воспользовались тем, что Рямё на время потерял шайбу из виду, и забросили победную шайбу.
Вряд ли команды полезут друг на друга с шашками наголо, так как все прекрасно осознают важность матча и цену возможной ошибки. Град голов ожидать не приходится, скорее всего, мы увидим игру с оглядкой на оборону. Предположим, что подопечные Игоря Никитина выиграют и пройдут в следующий раунд. Но победа дастся им очень нелегко, потому что для «Йокерита» наступил час икс, и «шуты» выложатся на полную катушку, чтобы затянуть серию хотя бы на ещё одну встречу», — отметил Уткин.
Старт встречи — 22 марта в 19:30 мск.
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