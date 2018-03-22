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Гендиректор «Химок» поделился мнением о выходе в плей-офф Евролиги
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Гендиректор «Химок» поделился мнением о выходе в плей-офф Евролиги 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный директор «Химок» Павел Астахов поделился мнением о первом в истории клуба выходе в плей-офф баскетбольной Евролиги.
"Впервые в своей истории мы попали в плей-офф Евролиги, и это исторический факт. Этот результат говорит о том, что мы находимся на правильном пути, мы и дальше будем бороться и постараемся показать максимальный результат как в Евролиге, так и в Единой Лиге ВТБ. Сейчас можно сказать, что промежуточный результат нами достигнут", — цитирует Астахова ТАСС.
В следующем матче регулярного чемпионата Евролиги «Химки» встретятся с ЦСКА.
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