Георгиас Барцокас: «У нас осталось четыре матча в регулярке Евролиги, каждый сродни финалу»

Главный тренер «Химок» Георгиас Барцокас в интервью клубной пресс-службе отметил, что предстоящий матч Евролиги против «Эфеса» будет сложным. По его словам, турецкая команда не будет испытывать в предстоящей игре давления, так как уже лишилась шансов на выход в плей-офф. Матч «Эфес» — «Химки» пройдет завтра, 21 марта, начало — 20.45 по московскому времени. «Химки» занимают шестое место в Евролиге, «Эфес» — последнее 16-е.

— «Эфес» потерял даже теоретические шансы на выход в плей-офф, тем не менее матч не обещает быть легким. Чего ждать «Химкам» в Стамбуле?

— Прежде всего мы должны придерживаться избранной тактики и рассматривать один матч за раз. Сейчас Евролига показывает, что команды, которые потеряли шансы на попадание в плей-офф, как «Милан» против нас, или как «Барселона» в гостях против «Олимпиакоса», могут быть примерами того, как играть с мотивацией, потому что Евролига — соревнование топ-уровня, где каждый хочет проявить себя с лучшей стороны.

В то же время эти команды играют без давления. Нас ждет сложный матч. У нас осталось четыре матча в регулярке, и каждый сродни финалу для нас. Мы должны биться в каждой игре, и именно это главное, ничто другое. На данный момент у нас неплохое число побед в Евролиге, однако эти цифры не гарантируют нам места в плей-офф. Мы должны побеждать снова и снова.

— Недавно «Эфес» подписал Сонни Уимза. Как изменилась игра команды с его приходом?

— Не только Уимза. Со времени нашей первой встречи они подписали двух бывших игроков НБА и, конечно, турки добавили в качестве и потенциале. Однако мы должны думать не об этом. Нас ждет выездной матч, к которому нужно относиться как к любой игре и думать о каждом владении, поступательно отбиваться в защите и умно играть в нападении. Как я уже сказал, мы должны сражаться, а в конце регулярного чемпионата посмотрим, чего мы смогли добиться. Готовим команду к сложному матчу.