Ещё
Игроки ЦСКА возобновили тренировки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игроки ЦСКА возобновили тренировки 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
Футболисты ЦСКА сегодня собрались на базе в Ватутинках после четырех дней выходных, которые тренерский штаб предоставил им после победы над «Лионом» в 1/8 финала Лиги Европы (0:1 дома, 3:2 в гостях). Как сообщает пресс-служба армейцев, тренировки возобновились без семерых игроков основы, которые поехали в национальные сборные.
ЦСКА будет тренироваться в Ватутинках, а 25 марта сыграет товарищеский матч с «Рязанью».
Красно-синие занимают третье место в турнирной таблице РФПЛ после 22 матчей, набрав 41 очко.
Спорт-Экспресс: последние новости
"Реал" проиграл "Валенсии", "Панатинаикос" обыграл "Црвену Звезду" Тренер "Клипперс" оштрафован на 15 тысяч долларов "Вашингтон" дома оказался сильнее "Индианы"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018336
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972154
Стал известен размер премий для призеров Паралимпиады4
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру3
Желавшим бойкота РФ биатлонистам придумали наказание3
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение