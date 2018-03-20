Игроки ЦСКА возобновили тренировки

Футболисты ЦСКА сегодня собрались на базе в Ватутинках после четырех дней выходных, которые тренерский штаб предоставил им после победы над «Лионом» в 1/8 финала Лиги Европы (0:1 дома, 3:2 в гостях). Как сообщает пресс-служба армейцев, тренировки возобновились без семерых игроков основы, которые поехали в национальные сборные.

ЦСКА будет тренироваться в Ватутинках, а 25 марта сыграет товарищеский матч с «Рязанью».

Красно-синие занимают третье место в турнирной таблице РФПЛ после 22 матчей, набрав 41 очко.