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16 очков Квале помогли «Локомотиву-Кубань» победить «Реджо-Эмилию»
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16 очков Квале помогли «Локомотиву-Кубань» победить «Реджо-Эмилию» 

Чемпионат.com 4 часа назад
«Локомотив-Кубань» одержал домашнюю победу над «Реджо -Эмилией» в первом полуфинальном матче Еврокубка.
Хозяева начали встречу уверенно и уже после первой четверти повели со счётом 19:15. К большому перерыву их преимущество стало двузначным — 43:28. Во второй половине команда из Италии попробовала вернуться в игру и в третьей четверти сумела отыграть 3 очка. Тем не менее в заключительном игровом отрезке краснодарцы не теряли концентрацию и довели матч до победы — 82:65.
Самым результативным в составе победителей стал Брайан Квале, набравший 16 очков. У «Реджо-Эмилии» 14 очков в активе Криса Райта.
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