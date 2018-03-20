16 очков Квале помогли «Локомотиву-Кубань» победить «Реджо-Эмилию»

«Локомотив-Кубань» одержал домашнюю победу над «Реджо -Эмилией» в первом полуфинальном матче Еврокубка.

Хозяева начали встречу уверенно и уже после первой четверти повели со счётом 19:15. К большому перерыву их преимущество стало двузначным — 43:28. Во второй половине команда из Италии попробовала вернуться в игру и в третьей четверти сумела отыграть 3 очка. Тем не менее в заключительном игровом отрезке краснодарцы не теряли концентрацию и довели матч до победы — 82:65.