23 очка Гудурича помогли «Фенербахче» обыграть «Маккаби»

«Фенербахче» одержал домашнюю победу над «Маккаби» из Тель-Авива в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Команда из Стамбула не сразу вошла в игру, уступив в первой четверти со счётом 16:21. Тем не менее уже во второй десятиминутке хозяева перехватили инициативу, что позволило им уйти на большой перерыв в статусе лидеров — 45:36.

В третьем игровом отрезке преимущество «Фенербахче» стало подавляющим и дошло до 18 очков. Лишь в заключительные десять минут встречи коллектив из Турции сбавил обороты, оформив победу со счётом 87:73.