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23 очка Гудурича помогли «Фенербахче» обыграть «Маккаби»
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23 очка Гудурича помогли «Фенербахче» обыграть «Маккаби» 

Чемпионат.com 3 часа назад
«Фенербахче» одержал домашнюю победу над «Маккаби» из Тель-Авива в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Команда из Стамбула не сразу вошла в игру, уступив в первой четверти со счётом 16:21. Тем не менее уже во второй десятиминутке хозяева перехватили инициативу, что позволило им уйти на большой перерыв в статусе лидеров — 45:36.
В третьем игровом отрезке преимущество «Фенербахче» стало подавляющим и дошло до 18 очков. Лишь в заключительные десять минут встречи коллектив из Турции сбавил обороты, оформив победу со счётом 87:73.
Самым результативным в составе победителей стал Марко Гудурич, набравший 23 очка, у «Маккаби» 13 очков в активе Пьера Джексона.
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