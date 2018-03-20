Брайан Квале: «Локомотиву» придется гораздо сложнее в ответном матче с «Реджо-Эмилией» 

Центровой «Локомотива» Брайан Квале после первого матча полуфинала Кубка Европы против «Реджо-Эмилии» (82:65) отметил, что соперник очень агрессивно начал встречу. Баскетболист также добавил, что его команде придется гораздо сложнее в ответной игре.
— Итальянцы начали очень агрессивно, но мы сдержали их и к большому перерыву создали комфортную разницу в счете в пятнадцать очков, — цитирует "РИА Новости" Квале. — Во второй половине увеличить ее не удалось, но главное, что мы сохранили свое преимущество. То, что мы пропустили всего 65 очков — это показатель нашей хорошей работы в этом матче. Конечно, держим в голове, что во втором матче у «Реджо-Эмилии» ожидается возвращение Амедео Делла Валле, и понимаем, что во второй игре нам придется гораздо сложнее.
Напомним, что ответный матч состоится 23 марта в Италии.