Ещё
Димитрис Итудис: «Олимпиакос» многое может противопоставить ЦСКА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Димитрис Итудис: «Олимпиакос» многое может противопоставить ЦСКА 

Советский спорт 1 час назад
«Локомотив-Кубань» дома обыграл «Реджо-Эмилию»
«Нам предстоит очередная тяжелая игра Евролиги. Нам нужно быть настроенными и собранными, ведь «Олимпиакос» многое может нам противопоставить. Именно так мы готовимся к матчу», — приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса.
В среду в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА сыграет с греческим «Олимпиакосом». Их встреча пройдет в Москве и начнется в 20:00 по московскому времени.
Напомним, что после 26 туров в активе армейцев была 21 победа. ЦСКА единолично лидировал в турнирной таблице, опережая на три виктории ближайших преследователей — турецкий «Фенербахче» и «Олимпиакос».
Советский спорт: последние новости
Георгиос Барцокас: «Анадолу Эфес», как и «Милан», будет играть без давления «Локомотив-Кубань» дома обыграл «Реджо-Эмилию» 34 очка Хардена помогли «Хьюстону» обыграть на выезде «Миннесоту»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018335
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972154
Стал известен размер премий для призеров Паралимпиады4
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру3
Желавшим бойкота РФ биатлонистам придумали наказание3
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение