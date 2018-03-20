Димитрис Итудис: «Олимпиакос» многое может противопоставить ЦСКА

«Нам предстоит очередная тяжелая игра Евролиги. Нам нужно быть настроенными и собранными, ведь «Олимпиакос» многое может нам противопоставить. Именно так мы готовимся к матчу», — приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса

В среду в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА сыграет с греческим «Олимпиакосом». Их встреча пройдет в Москве и начнется в 20:00 по московскому времени.

Напомним, что после 26 туров в активе армейцев была 21 победа. ЦСКА единолично лидировал в турнирной таблице, опережая на три виктории ближайших преследователей — турецкий «Фенербахче» и «Олимпиакос».