Ещё
25 очков Али помогли «Фенербахче» победить «Црвену Звезду»
Далее:
Читайте также:
Ещё

25 очков Али помогли «Фенербахче» победить «Црвену Звезду» 

Чемпионат.com 1 час назад
«Фенербахче» добыл выездную победу над «Фенербахче» в матче 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Команда из Стамбула уверенно начала встречу, выиграв первую четверть со счётом 22:17. К большому перерыву преимущество гостей выросло до 9 очков — 40:31. Все вопросы о победители были сняты в третьей десятиминутке, после которой коллектив из Турции лидировал с разницей в 24 очка — 65:41.
В заключительном игровом отрезке гости сбавили обороты, позволив сербам немного сократить отставание, победа «Фенербахче» — 80:63. Самым результативным в составе победителей стал Мухаммед Али, набравший 25 очков. У «Црвены Звезды» 18 очков в активе Деяна Давидоваца.
Чемпионат.com: последние новости
ЦСКА — «Олимпиакос»: букмекеры назвали фаворита центрального матча тура Евролиги «Хьюстон Рокетс» — «Детройт Пистонс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА 17 очков Грейнджера помогли «Басконии» дома победить «Бамберг»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опозорившийся на ОИ Коляда удивил болельщиков17
Бразильцы испугались 21-летнего российского футболиста1
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA разнесло МОК47
Украинские биатлонисты ощутили последствия бойкота
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение