25 очков Али помогли «Фенербахче» победить «Црвену Звезду»

«Фенербахче» добыл выездную победу над «Фенербахче» в матче 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Команда из Стамбула уверенно начала встречу, выиграв первую четверть со счётом 22:17. К большому перерыву преимущество гостей выросло до 9 очков — 40:31. Все вопросы о победители были сняты в третьей десятиминутке, после которой коллектив из Турции лидировал с разницей в 24 очка — 65:41.