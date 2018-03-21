Дабл-дабл Калатеса помог «Панатинаикосу» разгромить «Црвену Звезду»

«Панатинаикос» одержал домашнюю победу над «Црвеной Звездой» в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Уже в первой четверти команда из Афин организовала рывок, поведя в 9 очков — 24:15. Во второй четверти хозяева сбавили обороты и на перерыв соперники ушли при счёте 47:38 в пользу «Панатинаикоса».

В третьей четверти все вопросы о победителе были сняты, в ней коллектив из Греции «привёз» соперникам ещё 12 очков, доведя счёт до 77:56. В заключительном игровом отрезке хозяева удержали двузначный перевес, оформив победу со счётом 91:71.