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Дабл-дабл Калатеса помог «Панатинаикосу» разгромить «Црвену Звезду»
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Дабл-дабл Калатеса помог «Панатинаикосу» разгромить «Црвену Звезду» 

Чемпионат.com 1 час назад
«Панатинаикос» одержал домашнюю победу над «Црвеной Звездой» в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Уже в первой четверти команда из Афин организовала рывок, поведя в 9 очков — 24:15. Во второй четверти хозяева сбавили обороты и на перерыв соперники ушли при счёте 47:38 в пользу «Панатинаикоса».
В третьей четверти все вопросы о победителе были сняты, в ней коллектив из Греции «привёз» соперникам ещё 12 очков, доведя счёт до 77:56. В заключительном игровом отрезке хозяева удержали двузначный перевес, оформив победу со счётом 91:71.
Самым эффективным в составе победителей стал Ник Калатес, собравший коллекцию из 17 очков, 5 подборов, 10 передач и 6 перехватов. Ещё 21 очко в активе Криса Синглтона. У «Црвены Звезды» 17 очков в активе Деяна Давидоваца.
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