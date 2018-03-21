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Баскетболисты «Реала» и «Панатинаикоса» вышли в плей-офф Евролиги
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Баскетболисты «Реала» и «Панатинаикоса» вышли в плей-офф Евролиги 

Р-Спорт 37 минут назад
Мадридский "Реал" и греческий «Панатинаикос» оформили выход в плей-офф баскетбольной Евролиги, сообщается на официальной странице турнира в микроблоге в Twitter.
"Панатинаикос" во вторник в 27-м туре регулярного сезона Евролиги на своей площадке победил сербскую «Црвену Звезду» со счетом 91:71, а «Реал» уступил «Валенсии» в гостях со счетом 88:96.
Результаты других матчей дня:
"Фенербахче" (Турция) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — 87:73,
"Жальгирис" (Литва) — «Милан» (Италия) — 77:65.
Ранее в плей-офф вышли московский ЦСКА, «Фенербахче», и греческий «Олимпиакос».
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