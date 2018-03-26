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Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» разгромить «Атланту» в матче НБА
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Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» разгромить «Атланту» в матче НБА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
«Хьюстон Рокетс» нанес разгромное поражение «Атланте Хоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Хьюстоне, завершился со счетом 118:99 в пользу хозяев. В составе победителей трипл-дабл оформил Джеймс Харден, набравший 18 очков, десять подборов и 15 передач.
Для «Хьюстона» это девятая победа кряду в регулярном чемпионате.
НБА. Регулярный чемпионат "Хьюстон Рокетс" (США, Хьюстон) — «Атланта Хоукс» (США, Атланта) — 118:99 (33:20, 36:25, 25:29, 24:25)
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