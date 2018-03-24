«Бостон» победил «Портленд», Маркус Моррис набрал 30 очков 

Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НБА. «Портленд Трэйл Блейзерс» на домашнем паркете уступил «Бостон Селтикс» со счётом 100:105 (26:23, 26:24, 25:20, 23:38).
Самым результативным игроком матча в составах обеих команд стал форвард «Селтикс» Маркус Моррис, набравший 30 очков. Дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил центровой гостей Грег Монро.
В составе «Трэйл Блейзерс» дабл-дабл оформил форвард Аль-Фарук Амину (16 очков и 10 подборов). Разыгрывающий Дэмьен Лиллард набрал 26 очков.