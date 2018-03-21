«Бостон» вырвал победу у «Оклахомы», уступая 5 очков за 13 секунд до конца игры

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» на домашнем паркете принимал «Оклахома-Сити Тандер» и в драматичнейшей концовке одержал победу со счётом 100:99 (18:26, 27:22, 28:27, 27:24). Ещё за 13 секунд до конца игры «Оклахома» вела "+5": 99:94, но сначала разыгрывающий хозяев Терри Розир сократил отставание до двух очков, потом форвард гостей Кармело Энтони не реализовал оба штрафных, и за 1,2 секунды до сирены Маркус Моррис трёхочковым броском принёс победу «кельтам» — 100:99. Разыгрывающий «Оклахомы» Расселл Уэстбрук стал самым результативным игроком матча, набрав 27 очков.