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Баскетболисты «Клипперс» нанесли «Финиксу» 13-е поражение подряд
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Баскетболисты «Клипперс» нанесли «Финиксу» 13-е поражение подряд 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Twitter «Лос-Анджелес Клипперс»
«Лос-Анджелес Клипперс» победил «Финикс Санкс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 111:99, сообщает ТАСС.
В составе победителей дабл-даблом отличился Дэандре Джордан (13 очков, 15 подборов), а самым результативным стал Тобайас Харрис (27 очков). У «Финикса» Тайлер Юлис набрал 23 балла.
"Санс" потерпели 13-е поражение подряд. «Клипперс» выиграли третью игру кряду.
НБА. Регулярный чемпионат "Финикс Санс" (Финикс) — «Лос-Анджелес Клипперс» (Лос-Анджелес) — 99:111 (32:27, 24:31, 26:27, 17:26)
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