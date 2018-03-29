Баскетболисты «Клипперс» нанесли «Финиксу» 13-е поражение подряд 

«Лос-Анджелес Клипперс» победил «Финикс Санкс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 111:99, сообщает ТАСС.
В составе победителей дабл-даблом отличился Дэандре Джордан (13 очков, 15 подборов), а самым результативным стал Тобайас Харрис (27 очков). У «Финикса» Тайлер Юлис набрал 23 балла.
"Санс" потерпели 13-е поражение подряд. «Клипперс» выиграли третью игру кряду.
НБА. Регулярный чемпионат "Финикс Санс" (Финикс) — «Лос-Анджелес Клипперс» (Лос-Анджелес) — 99:111 (32:27, 24:31, 26:27, 17:26)