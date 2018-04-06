Дабл-дабл Гобера помог «Юте» одержать победу над «Клипперс» в НБА

«Юта Джаз» нанесла разгромное поражение «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает "Советский спорт"

Встреча, прошедшая в Солт-Лейк-Сити, завершилась со счетом 117:95 (36:26, 29:23, 29:18, 23:28) в пользу хозяев. В составе победителей самым результативным игроком стал защитник Донован Митчелл, набравший 19 очков. Центровой «Джаз» Руди Гобер оформил дабл-дабл из 15 очков и десяти подборов.

Разыгрывающий «Клипперс» Остин Риверс записал на свой счет 19 очков.

Для «Юты» это четвертая победа подряд в регулярном чемпионате НБА.

НБА. Регулярный чемпионат "Юта Джаз" (США, Солт-Лейк-Сити) — «Лос-Анджелес Клипперс» (США, Лос-Анджелес) — 117:95 (36:26, 29:23, 29:18, 23:28)