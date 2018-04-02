Дабл-дабл Оладипо помог «Индиане» переиграть «Лос-Анджелес Клипперс»

«Индиана Пэйсерс» в гостях переиграл «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА. Решающей в матче стала четвёртая четверть — к заключительному игровому отрезку команды подошли с разницей в 2 очка в пользу «Лос-Анджелес Клипперс», но в концовке матча «Индиане» удалось вырваться вперёд и довести встречу до победного конца. Итоговый счёт матча — 111:104 (22:30, 28:21, 26:27, 35:26) в пользу «Индиана Пэйсерс».