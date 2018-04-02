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Дабл-дабл Оладипо помог «Индиане» переиграть «Лос-Анджелес Клипперс»
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Дабл-дабл Оладипо помог «Индиане» переиграть «Лос-Анджелес Клипперс» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Индиана Пэйсерс» в гостях переиграл «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА. Решающей в матче стала четвёртая четверть — к заключительному игровому отрезку команды подошли с разницей в 2 очка в пользу «Лос-Анджелес Клипперс», но в концовке матча «Индиане» удалось вырваться вперёд и довести встречу до победного конца. Итоговый счёт матча — 111:104 (22:30, 28:21, 26:27, 35:26) в пользу «Индиана Пэйсерс».
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Виктор Оладипо, записавший на свой счёт дабл-дабл, набрав 30 очков и отдав 12 результативных передач. В составе хозяев площадки отличился Тобиас Харрис, набравший 21 очко, ещё 20 очков на свой счёт записал Лу Уильямс.
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