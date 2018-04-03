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Кавай Леонард пропустит матч с «Клипперс»
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Кавай Леонард пропустит матч с «Клипперс» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Twitter NBA
Форвард «Сан-Антонио Спёрс» Кавай Леонард не сыграет в гостевом матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс», который состоится 4 апреля, сообщает журналист Пол Гарсия.
Леонард продолжает восстанавливаться после травы бедра. В этом сезоне 26-летний форвард принял участие лишь в 9 поединках, в которых собирал коллекцию из 16,2 очка, 4,7 подбора, 2,3 передачи, 2,0 перехвата и 1,0 блок-шота.
В нынешнем регулярном чемпионате «Сан-Антонио» осталось провести пять матчей. Сейчас клуб из штата Техас занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции.
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