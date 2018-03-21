«Миннесота» победила «Клипперс», Роуз набрал 9 очков

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Миннесота Тимбервулвз» на домашнем паркете одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 123:109 (28:32, 31:26, 36:25, 28:26).

Самым результативным игроком матча стал центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов. Разыгрывающий Деррик Роуз за 7 минут на площадке набрал 9 очков, реализовав 4 из 6 бросков с игры.