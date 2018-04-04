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«Сан-Антонио» проиграл «Клипперс», Олдридж набрал 35 очков
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«Сан-Антонио» проиграл «Клипперс», Олдридж набрал 35 очков 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Twitter NBA
В заключительном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на домашнем паркете принимал «Сан-Антонио Спёрс» и победил со счётом 113:110 (17:31, 32:25, 23:27, 41:27).
Решающим эпизодом матча стал трёхочковый бросок защитника Остина Риверса за 29 секунд до конца игры.
Самым результативным игроком встречи в составах обеих команд стал мощный форвард «Сан-Антонио» Ламаркус Олдридж, набравший 35 очков.
В составе «Клипперс» дабл-дабл оформил центровой Деандре Джордан (10 очков и 17 подборов).
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