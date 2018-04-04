«Сан-Антонио» проиграл «Клипперс», Олдридж набрал 35 очков

В заключительном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на домашнем паркете принимал «Сан-Антонио Спёрс» и победил со счётом 113:110 (17:31, 32:25, 23:27, 41:27).

Решающим эпизодом матча стал трёхочковый бросок защитника Остина Риверса за 29 секунд до конца игры.

Самым результативным игроком встречи в составах обеих команд стал мощный форвард «Сан-Антонио» Ламаркус Олдридж, набравший 35 очков.