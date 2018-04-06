«Юта» разгромила «Клипперс», благодаря дабл-даблу Гобера

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Юта Джаз» на домашней площадке принимал «Лос-Анджелес Клипперс» и победил с разгромным счётом 117:95 (36:26, 29:23, 29:18, 23:28). «Юта» одержала четвертую победу подряд.