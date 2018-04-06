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«Юта» разгромила «Клипперс», благодаря дабл-даблу Гобера
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«Юта» разгромила «Клипперс», благодаря дабл-даблу Гобера 

Чемпионат.com 52 минуты назад
Фото: Twitter NBA
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Юта Джаз» на домашней площадке принимал «Лос-Анджелес Клипперс» и победил с разгромным счётом 117:95 (36:26, 29:23, 29:18, 23:28). «Юта» одержала четвертую победу подряд.
Самыми результативными игроками матча стали разыгрывающий «Клипперс» Остин Риверс и защитник «Джаз» Донован Митчелл, набравшие по 19 очков. Дабл-дабл из 15 очков, 10 подборов и 3 блокшотов в составе победителей оформил французский центровой Руди Гобер. На счету Джо Инглса 11 очков и 9 передач.
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