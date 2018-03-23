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«Юта» нанесла «Далласу» четвертое поражение подряд в НБА
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«Юта» нанесла «Далласу» четвертое поражение подряд в НБА 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
«Юта Джаз» переиграла «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 119:112, сообщает ТАСС.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Донован Митчелл, набравший 26 очков. У «Далласа» Джей Джей Бареа отметился 23-я баллами.
"Даллас" потерпел четвертое поражение кряду. «Юта» выиграла десятый из последних 11 матчей.
НБА. Регулярный чемпионат "Даллас Маверикс" (Даллас) — «Юта Джаз» (Солт-Лейк-Сити) — 112:119 (34:37, 24:28, 23:31, 31:23)
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