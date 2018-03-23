«Вегас» — первым в истории НХЛ набрал 100 очков в дебютном сезоне

Новичок Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» уступил в овертайме гостевого матча с «Сан-Хосе Шаркс» (1:2 ОТ). Набранное в этом матче очко стало для команды из «серебряного штата» юбилейным. Подопечные Жерара Галлана добрались до отметки в 100 очков в сезоне.

Команда из Вегаса по ходу сезона последовательно улучшает статистику рекордов лиги. После победы 28 декабря 2017 года над «Лос-Анджелес Кингз» был превзойдён рекорд по продолжительности победной серии для клубов-новичков НХЛ.

21 февраля 2018 года «рыцари» одержали рекордную 23-ю победу на домашней площадке и побили прежнее достижение для дебютантов лиги по очкам (84).

10 марта 2018 года «Вегасу» покорилась рекордная 20-я победа на гостевом льду.