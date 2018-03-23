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«Вегас» в своем дебютном сезоне в НХЛ набрал сто очков
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«Вегас» в своем дебютном сезоне в НХЛ набрал сто очков 

Газета.Ru 2 часа назад
«Вегас Голден Найтс» на выезде проиграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу гостей, сообщает "Советский спорт".
Счет в матче открыл форвард «Вегаса» Томаш Татар.
Равновесие в игре восстановил Брент Бернс, а в овертайме победу «акулам» принес Логан Кутюр.
Проиграв в дополнительное время, «Вегас» набрал одно очко. Теперь в активе клуба, основанного 1 марта 2017 года, сто очков в турнирной таблице НХЛ после 74-х сыгранных матчей.
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