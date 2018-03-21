«Хьюстон» победил на площадке «Портленда» 

«Хьюстон» в гостях обыграл «Портленд», прервав 13-матчевую победную серию «Трэйл Блэйзерс» в регулярном чемпионате НБА, — 115:111 (27:31, 28:24, 31:32, 29:24).
Героями встречи стали Джеймс Харден, набравший 42 очка, и Крис Пол (22). Эрик Гордон добавил в копилку 18 очков, Люк Мба а Муте — 13.
У хозяев выделялись Аль-Фарук Амину (22), Юсуф Нуркич (21 + 11 подборов) и Дэмиен Лиллард (20).
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«Хьюстон» лидирует в таблице Западной конференции (57 побед, 14 поражений), «Портленд» идет третьим (44-27).