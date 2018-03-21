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Димитрис Итудис: «Олимпиакос» может многое противопоставить ЦСКА"
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Димитрис Итудис: «Олимпиакос» может многое противопоставить ЦСКА" 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил, что предстоящая встреча регулярного чемпионата Евролиги против «Олимпиакоса» будет сложной. По его словам, армейцы должны быть настроенными и собранными. Игра пройдет сегодня, 21 марта, начало — 20.00 по московскому времени.
— Нам предстоит очередная тяжелая игра Евролиги, — приводит пресс-служба армейцев слова Итудиса. — Нам нужно быть настроенными и собранными, ведь «Олимпиакос» многое может нам противопоставить. Именно так мы готовимся к матчу.
ЦСКА занимает первое место в таблице регулярки Евролиги, «Олимпиакос» идет третьим. Обе команды уже гарантировали себе участие в плей-офф.
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