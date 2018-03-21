Алексей Швед: «Впервые в истории „Химки“ попали в плей-офф Евролиги»

Защитник «Химок» Алексей Швед после матча регулярного чемпионата Евролиги с «Эфес» (85:73) отметил, что усталость соперника помогла подмосковной команде вырвать победу в концовке встречи. «Химки» обеспечили себе выход в плей-офф Евролиги.

— Соперник хорошо защищался всю игру, — цитирует Шведа официальный сайт «Химок». — Только в последние три или четыре минуты что-то случилось, возможно, они устали или мы сыграли немного лучше. Матч в Стамбуле получился тяжелым, и «Эфес» провел отличную игру. Это была очень важная игра для нашей команды, мы всегда чувствуем давление. Впервые в истории мы попали в плей-офф Евролиги.