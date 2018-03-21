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Мариу Фернандес: «Когда ждать на поле? В одном из апрельских матчей»
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Мариу Фернандес: «Когда ждать на поле? В одном из апрельских матчей» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Игрок ЦСКА Мариу Фернандес заявил, что планирует вернуться на поле в апреле. По словам защитника, он много работает, чтобы вернуться в строй как можно скорее.
— Когда ждать на поле? В одном из апрельских матчей, — приводит Bobsoccer слова Фернандеса. — Знаю, что их у ЦСКА много, но к какому буду готов, сказать пока не могу. Работаю, чтобы вернуться!
Напомним, Фернандес получил повреждение задней мышцы правого бедра 3 марта в матче 21-го тура чемпионата России против «Урала» (1:0). В нынешнем сезоне защитник провел за армейцев 31 матч во всех турнирах и отдал пять голевых передач.
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