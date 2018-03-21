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ЦСКА обыграл «Олимпиакос» в Евролиге
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ЦСКА обыграл «Олимпиакос» в Евролиге 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги обыграл «Олимпиакос» со счетом 89:81.
Евролига
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Россия) — «Олимпиакос» (Греция) — 89:81 (23:26, 21:14, 25:22, 20:19)
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