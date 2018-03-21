Иванов: ЦСКА было важно одержать победы над «Олимпиакосом» и «Фенербахче» в Евролиге

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистам ЦСКА было важно с точки зрения психологии выиграть у греческого «Олимпиакоса» и турецкого «Фенербахче» в последних матчах, так как с этими клубами армейцам наверняка предстоит сыграть в «Финале четырех» Евролиги. Об этом ТАСС сообщил почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.

В среду ЦСКА обыграл дома «Олимпиакос» со счетом 89:81 и обеспечил себе первое место в регулярном сезоне Евролиги.

"После матча я зашел в раздевалку команды и сказал, что последние две игры против «Фенербахче» и «Олимпиакоса» очень важны, ведь эти клубы будут в «Финале четырех», это мне очевидно, как и мы, — сказал Иванов. — Поэтому психологически, в качестве разминки, было очень важно одержать победы. То, что первое место гарантировано, было очевидно уже после игры в Турции, сегодня закрепили, молодцы. Это важно".

"Хочется надеяться, что сезон для ЦСКА начнется в мае, а это была разминка", — добавил Иванов.

ЦСКА выиграл 22 матча, у идущего вторым «Фенербахче» в активе 17 побед. «Олимпиакос», ранее гарантировавший себе выход в плей-офф, занимает третье место (15 побед). В следующем матче 23 марта армейцы сыграют в гостях с «Химками».