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Иванов: ЦСКА было важно одержать победы над «Олимпиакосом» и «Фенербахче» в Евролиге
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Иванов: ЦСКА было важно одержать победы над «Олимпиакосом» и «Фенербахче» в Евролиге 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистам ЦСКА было важно с точки зрения психологии выиграть у греческого «Олимпиакоса» и турецкого «Фенербахче» в последних матчах, так как с этими клубами армейцам наверняка предстоит сыграть в «Финале четырех» Евролиги. Об этом ТАСС сообщил почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.
В среду ЦСКА обыграл дома «Олимпиакос» со счетом 89:81 и обеспечил себе первое место в регулярном сезоне Евролиги.
"После матча я зашел в раздевалку команды и сказал, что последние две игры против «Фенербахче» и «Олимпиакоса» очень важны, ведь эти клубы будут в «Финале четырех», это мне очевидно, как и мы, — сказал Иванов. — Поэтому психологически, в качестве разминки, было очень важно одержать победы. То, что первое место гарантировано, было очевидно уже после игры в Турции, сегодня закрепили, молодцы. Это важно".
"Хочется надеяться, что сезон для ЦСКА начнется в мае, а это была разминка", — добавил Иванов.
ЦСКА выиграл 22 матча, у идущего вторым «Фенербахче» в активе 17 побед. «Олимпиакос», ранее гарантировавший себе выход в плей-офф, занимает третье место (15 побед). В следующем матче 23 марта армейцы сыграют в гостях с «Химками».
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