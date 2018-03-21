Димитрис Итудис: Первое место ЦСКА — не данность, оно заслужено всеми игроками

Напомним, армейцы обыграли греческий клуб со счетом 89:81 в рамках 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

"Поздравляю команду с победой и с тем, что мы достигли очередной цели — стали первыми в регулярном чемпионате и обеспечили преимущество домашней площадки. Это достижение — не данность, оно заслужено всеми игроками, включая тех, кто не попадал в заявку или был травмированным. Именно так мы относимся к этому.

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Что касается игры, у нас получился плохой старт, «Олимпиакос» набрал 18 очков меньше, чем за пять минут. После тайм-аута мы поменяли подход к игре, стали действовать более серьезно, набрали 10 безответных очков.

У нас были проблемы с потерями, многие из которых были невынужденными, в некоторых моментах мы действовали ниже собственных стандартов, но тем не менее выиграли три четверти и стали лучше на подборах, хотя «Олимпиакос» — одна из лучших команд турнира по этому показателю.

Разница была не важна для нас, прежде всего, мы настраивались играть умно, правильно читали большинство ситуаций. В итоге мы попали 60% двухочковых и больше 40% трехочковых, действовали агрессивно. Поздравляю также болельщиков, приятно видеть их в таком количестве. Важно, что они стали больше реагировать на игру, поддерживать, и команда это чувствует", — сказал специалист.