Итудис: мы подумаем о том, чтобы дать кому-то из игроков отдохнуть в оставшихся мачтах Евролиги

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал досрочную победу своих подопечных в регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги. «Важно, что мы досрочно стали первыми в регулярном чемпионате, и это говорит о многом. Мы заслужили это первое место, никто не пришёл и не подарил нам его», — приводит слова Итудиса РИА Новости

Он отметил, что к оставшимся трём матчам регулярного чемпионата ЦСКА подойдёт серьёзно, и постарается одержать победу ради истории клуба и болельщиков.

«Да, мы подумаем о том, чтобы дать кому-то из игроков отдохнуть в оставшихся играх. Посмотрим, что скажут доктора. Но повторю, мы будем играть на победу в пятницу с «Химками» и в следующих играх», — добавил греческий специалист.

Ранее сообщалось, что ЦСКА досрочно выиграл регулярный чемпионат баскетбольной Евролиги.