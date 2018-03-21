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Итудис: мы подумаем о том, чтобы дать кому-то из игроков отдохнуть в оставшихся мачтах Евролиги
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Итудис: мы подумаем о том, чтобы дать кому-то из игроков отдохнуть в оставшихся мачтах Евролиги 

RT на русском 4 часа назад
Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал досрочную победу своих подопечных в регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги. «Важно, что мы досрочно стали первыми в регулярном чемпионате, и это говорит о многом. Мы заслужили это первое место, никто не пришёл и не подарил нам его», — приводит слова Итудиса РИА Новости.
Он отметил, что к оставшимся трём матчам регулярного чемпионата ЦСКА подойдёт серьёзно, и постарается одержать победу ради истории клуба и болельщиков.
«Да, мы подумаем о том, чтобы дать кому-то из игроков отдохнуть в оставшихся играх. Посмотрим, что скажут доктора. Но повторю, мы будем играть на победу в пятницу с «Химками» и в следующих играх», — добавил греческий специалист.
Ранее сообщалось, что ЦСКА досрочно выиграл регулярный чемпионат баскетбольной Евролиги.
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